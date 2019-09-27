الإمارات تكشف النقاب عن أكبر حجر ألماس مصقول في العالم

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

رفعت شركة «نيميسيس إنترناشيونال» المتخصصة في تجارة الألماس والمتمركزة في دبي، الستار عن أكبر حجر ألماس مصقول في العالم بعيار يزيد على 313 قيراطاً «ملوّن بمقياس D»، وحائز على شهادة المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة (جيا) ولا يُقدّر حجر الألماس المعروض والذي تم تقطيعه بالزمرّد بثمن.

جاء ذلك أمس ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر دبي للماس. وكانت هذه أول مرّة يتعامل فيها الحرفيّون في الإمارات مع حجر ألماس بهذا الحجم وبهذه الأهمية، واستغرقت عملية تقييم حجر الألماس وتشكيله وصقله أكثر من 18 شهراً. وتمّ شراء الحجر مقابل 63 مليون دولار (77649 دولاراً للقيراط الواحد).

كما تمّت معالجته على يد شركة لخدمات الألماس، شقيقة لشركة «نيميسيس»، وأثمرت هذه الرحلة المذهلة 8 أحجار مصقولة. وينحدّر الحجر من حجر الألماس الخام الأعلى قيمةً في العالم المعروف باسم (الكوكبة) والذي تم تنقيبه في 2016 في بوتسوانا على يد شركة «لوكارا دايموند»، ويبلغ عيار هذا الحجر 812.77 قيراطاً.

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