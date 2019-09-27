سيتي سكيب .. نضج عقاري ومحفزات جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الجهات المشاركة في معرض «سيتي سكيب جلوبال» في دبي عن استمرار تقديمها باقة الحوافز والعروض الحصرية المقدمة لزوار المعرض الذي يختتم أعماله اليوم، وهي سابقة في تاريخ المعرض المستمر منذ 19 عاماً. ويأتي اختيار الجهة المنظمة «إنفورما ماركيتس» لاستكمال أعمال المعرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، كبادرة تحفيزية للزوار وتشجيعهم على زيارة المعرض والتعرف على أفضل الباقات الترويجية والعروض الحصرية على المشاريع العقارية الجديدة، لتضعها في متناول مختلف شرائح المستثمرين والأفراد المستهدفين، لا سيما في ظل التفاعل الإيجابي الذي أبداه زوار المعرض خلال الأيام الماضية. وتشمل باقة العروض التي توفرها الجهات العارضة خطط سداد مرنة وطويلة الأجل وإعفاء من رسوم الخدمات وعروض استرداد نقدي عند شراء العقارات وغيرها من العروض المتوافرة.

وقالت إيناس عبد الباسط، مدير قسم الوسطاء في شركة «تايجر»: «أطلقنا مشروع برج «بلو ويفز» قبل يومين من «سيتي سكيب جلوبل»، لأننا أردنا توظيف زخمه لتعزيز الطلب على هذا المشروع، حيث يضم عقارات تبدأ من 349,000 درهم مع خطة سداد مدتها سبع سنوات، ونعتقد أن هذا ما يسعى السوق إليه، إذ شهدنا جميعاً عملية تصحيح الأسعار من قبل المطورين لإعادة كسب ثقة المشترين. وأضافت: «لمسنا استجابة كبيرة لمشاريعنا وخطط الدفع الميسرة التي نقدمها. ونتطلع إلى فعاليات يوم الجمعة الختامية لاستقطاب المزيد من الجماهير من مختلف أنحاء الإمارات».

ومن جهته، قال محمد سلطان القاضي، المدير العام لشركة رأس الخيمة العقارية: «نواصل استهداف الأسواق التي تركز على الأفراد، ونسعى من خلال مشاركتنا في «سيتي سكيب» هذا العام إلى توفير خطط سداد طويلة الأجل وإعفاء من رسوم المجمّعات بنسبة 3% وعروض استرداد نقدي بقيمة 3% وغير ذلك، بهدف تعزيز قاعدة العملاء وجذب المستثمرين إلى منتجاتنا العقارية».

ومن جانبها قالت صوفيا سيد، مديرة التسويق بالمجموعة، بن غاطي: «يعد سيتي سكيب العالمي منصة مثالية لإطلاق مشروعنا الجديد «بن غاطي أفنيو»، وحظي المشروع باهتمام ملحوظ من قبل زوار المعرض». كما أكدت اتجاه المستثمرين والأفراد نحو اقتناء الحلول العقارية الأقل تكلفة، وقالت: «استجابة لهذا التوجه نقدم من خلال المعرض خطط سداد مناسبة لمختلف الشرائح، ونتطلع لاستقبال المزيد من الزوار في اليوم الختامي إلى فتح سيتي سكيب في عطلة نهاية الأسبوع لاستهداف مجموعة واسعة من المستهلكين».

ومن جانبه قال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية إنفورما ماركيتس: «تشهد سوق العقارات المحلية نضجاً ملحوظاً في ظل تنافس المطورين على طرح المزيد من العروض المبتكرة والمحفزة على شراء الوحدات الجاهزة للبيع والوحدات قيد الإنشاء بهدف تحفيز الطلب بين المستثمرين المحليين والأجانب، ويأتي ذلك كإشارة إيجابية ومؤكدة على مواصلة القطاع النمو الإيجابي».

وأضاف: «يسهم سيتي سكيب العالمي في تعزيز قدرة الأفراد على الاستفادة من الصفقات العقارية الحصرية المطروحة من خلال المعرض، لاسيما وأن المشاريع المعروضة والحوافز المقدمة تلبي احتياجات السوق وطلب المستهلكين الذي يشهد استقراراً حالياً». واستضافت «جوائز سيتي سكيب للأسواق الناشئة»، الفعالية السنوية التي تحتفي بالتميز في مجال العقارات، 56 شركة من المرشحين النهائيين من 12 دولة من أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا في حفل حصري لتكريم الفائزين.