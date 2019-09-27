رأس الخيمة تستضيف «منتدى رواد الشرق الأوسط» لأول مرة إقليمياً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تواصل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة استعداداتها لاستضافة «منتدى رواد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019» الذي ينظمه المجلس العالمي للسفر والسياحة في الإمارة الأسبوع المقبل، وسينطلق المنتدى 2 أكتوبر في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات للمرة الأولى إقليمياً وسيجمع نخبة من رواد القطاع الرئيسيين لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع السفر والسياحة في المنطقة.

وسيجمع المنتدى على مدار يوم واحد العديد من الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من كبرى شركات السياحة والسفر، والخبراء ووسائل الإعلام من كل المنطقة لمناقشة أهم القضايا والتحديات المعاصرة التي تواجه القطاع وبحث الفرص المتوفرة لتطوير وتنمية السياحة والسفر إقليمياً.

وسيشهد المنتدى ندوة حوار رئيسية بعنوان «القيادة بالقدوة» والتي ستركز على الفرص الاستثمارية والتحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة في رحلتها الطموحة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للسياحة والسفر وستخوض الجلسات الحوارية خلال المنتدى نقاشات حول الحاجة إلى تطوير المهارات وخلق فرص العمل في القطاع لتمكينه من الإسهام في الازدهار الاقتصادي.

وقال راكي فيلبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، تسعدنا استضافة منتدى «رواد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في نسخته الأولى بالمنطقة، والذي ينظمه المجلس العالمي للسفر والسياحة في رأس الخيمة، وتعريف وفود قطاع السفر والسياحة في المنطقة بالتنوع المذهل والطبيعة الخلابة والضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها الإمارة.