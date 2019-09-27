«إتش إس بي سي» يطلق خدمة لشركات الإمارات الساعية للتوسّع عالمياً

المصدر: دبي - البيان

يسعى بنك HSBC إلى زيادة دعمه للشركات العاملة في الإمارات التي تسعى لتوسيع وتنمية أعمالها على المستوى العالمي وذلك من خلال إطلاق خدمة مصرفية مخصصة لهذه الشركات.

وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة، والرئيس التنفيذي في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: تسعى شركات الأعمال التي تتمتع بتوجهات ريادية طموحة بتركيز اهتماماتهم على توسيع نطاق أعمالهم على المستوى العالمي.

وأضاف أننا ندعم تطلعات هذه الفئة من الشركات التي لديها سجل اعمال قوي ولديها خطط نمو طموحة. وسنقوم بتقديم المساعدة إلى أفضل هذه الشركات والمؤسسات لتحقيق أهدافها من خلال ربطها بشبكتنا العالمية وخبرتنا في السوق من خلال إطــــلاق خــدمة جديدة مخصصة لهم.«

ويقوم قطاع الخدمات المصرفية للشركات لدى HSBC بتوفير الخدمات إلى الشركات التي تنتهج أنماط أعمال أثبتت أنها قادرة على تحقيق حجم أعمال سنوية تتــراوح قيـــمتها بين 15 و 50 مليون دولار. ويــقوم بنك HSBC بتوفير خبرات محددة ومتخصصىة لشركات الأعـــمال ممن لديها احتياجات ومتطلبات تجارية خارج الدولة، أو ممن لديها طموحات لتنمية وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي.

وقال دان هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدى بنك HSBC للشرق الأوسط :» أعدنا تصميم وهيكلة أعمالنا للتركيز على مجالات النمو الرئيسية للاقتصاد والتي تتوافق مع أولويات وتوجهات حكومة دولة الإمارات. وتعتبر خدماتنا المصرفية الجديدة للشركات مؤشراً قوياً على ثقتنا في الإمكانات الاستراتيجية لخطط التحول الاقتصادي الطموحة في المنطقة على المدى الطويل«.