«أراضي دبي» توقّع 9 اتفاقيات تعاون مع جهات من الإمارات والعالم

المصدر: دبي - البيان

واصلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل حضور لافت في «سيتي سكيب جلوبال»، وإلى جانب نشاطها الملحوظ في استقبال الزوار والوفود المحلية والأجنبية.

ووقّعت الدائرة من خلال مختلف إداراتها وأقسامها 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات من الإمارات والعالم تضمنت مجموعة أماكو الإعلامية السعودية للترويج للسوق العقاري ومذكرة تفاهم مع «كرايون» كما تضمنت اتفاقية بين قطاع التسجيل والخدمات العقارية وبين مصرف الإمارات الإسلامي واتفاقية مع بنك دبي التجاري، ضمن «محفظة المستثمر» في تطبيق «دبي ريست» فيما كانت الاتفاقية بين معهد دبي العقاري الذرع التعليمية للدائرة وجامعة مانشستر - مركز الشرق الأوسط .

كما تم التوصل إلى اتفاقية بين قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري وبين بنك المشرق فيما جمعت اتفاقية أخرى بين قطاع التسجيل والخدمات العقارية مع مؤسسة «سي بي آر إي»، لتشجيع الشفافية في السوق.

وكانت مذكرة التفاهم الثامنة بين معهد دبي العقاري ومكتب «بي إس إيه أحمد بن هزيم ومشاركوه» فيما وقّع قطاع التسجيل والخدمات العقارية مذكرة تفاهم مع الجمعية الملكية للمعماريين البريطانيين.