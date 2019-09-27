دبي تطلق مبادرة مشروع رخصة البناء الرقمية الذكية

المصدر: دبي- البيان

دشنت بلدية دبي، ولجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي، تجربة مشروع رخصة البناء الرقمية الذكية Dubai BIM، من خلال فعاليات سيتي سكيب جلوبال.

وذكر داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، رئيس اللجنة "أنه تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة بتحقيق الريادة العالمية، وتماشياً مع خطة دبي 2021، بدء لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء استراتيجية شاملة، لرفع مستوى رضا المتعاملين، وتقديم خدمات متميزة، لتهيئة بيئة استثمار تنافسية في دبي، حيث بدأنا بتجربة المبادرة الرائدة عالمياً، من خلال بدء مشروع أتمتة إصدار رخص البناء، باستخدام نمذجة معلومات المباني، ونظم المعلومات الجغرافية.

وأكد داوود الهاجري أن لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء، اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات النوعية السباقة للارتقاء بمناخ الاستثمار والبناء، وتذليل المعوقات وقطعت شـــوطاً طويلاً في تهيئة بيئة الاستثمار، وتيســـير الإجراءات، واعتمدت التكنولوجيا والابتكــار والإبداع، لتسهيل تأسيس المشروعات، ومساعدة نمو وازدهار قـــطاع الأعمال ودعم تنافسيته. وأوضح الهاجري أن التجربة تأتي نتيجة السعي الطموح.