«ويبريدج» تطلق «المارية فيستا» في أبوظبي بـ 500 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أطلقت «ويبريدج » مساء أول من أمس في أبوظبي أول مشاريعها السكنية «المارية فيستا» في جزيرة المارية، بالشراكة مع شركة مبادلة.

وأكد ناصر الخميس الرئيس التنفيذي للشركة، أن المشروع عبارة عن برج سكنى يضم 772 وحدة سكنية فاخرة بتكلفة إجمالية 500 مليون درهم، ويتاح فيه التملك للأجانب.

وأوضح أن غالبية وحدات البرج تتميز بالمساحات الصغيرة والمتوسطة، التي يحتاجها سوق العقارات في أبوظبي، مشيراً إلى بدء الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الأخير من العام، على أن يتم تسليمه خلال الربع الأول من 2023.

وأكد أن المشروع الجديد يقع ضمن المنطقة الاستثمارية التي يتاح فيها التملك للأجانب، لافتاً إلى أن أسعار الوحدات السكنية مغرية للغاية، حيث يبدأ سعر الاستوديو بنحو 590 ألف درهم.

وأوضح أن الشركة طرحت تسهيلات للمستثمرين لتمويل شراء وحدات المشروع أبرزها قيام المشتري بدفع 5% من القيمة الإجمالية للوحدة السكنية مقدماً، إضافة إلى دفعة شهرية لمدة 42 شهراً، ثم دفع باقي الثمن عند الاستلام، منوهاً إلى أن الشركة قادت مفاوضات مع بنوك لتقديم تمويلات بأسعار فائدة جيدة للمشترين.