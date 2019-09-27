فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط في دورتها الأولى

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جوائز ستيفي المنظمة لأهم برامج جوائز الأعمال في العالم عن فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط التي تقام للمرة الأولى في 2020 وتعد أول برنامج جوائز مخصص لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقوم على الجوائز مؤسسو جوائز الأعمال الأمريكية وجوائز الأعمال الدولية من ضمن جميع برامج جوائز ستيفي التي تشهد أكثر من 12000 ترشيح سنوياً.

وجوائز ستيفي الشرق الأوسط متاحة للشركات في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضم الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، السعودية، سوريا، تونس، تركيا، الإمارات، اليمن.

يحق للمشاركين من الأفراد والشركات، الخاصة أو العامة والربحية أو غير الربحية والكبيرة أو الصغيرة، تقديم أي عدد من الترشيحات لأي عدد من الفئات مجاناً. تتوفر تفاصيل الترشيح على موقع http://MENA.StevieAwards.com.

سيُطلب من الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية دفع مبلغ معين تحت بند رسوم الفائزين، وهو ما سيفتح أمامهم أبواب مزايا عديدة تشمل بدايةً تأكيد الفوز والحصول على كأس الجائزة، بالإضافة إلى حقوق استخدام شعار الفوز في الترويج وحق استلام الجائزة على المنصة أثناء الاحتفال الذي سيقام في رأس الخيمة.

يمكن تقديم الترشيحات عبر الإنترنت بموجب موعدين محددين، هما: 6 نوفمبر و4 ديسمبر 2019. أي مبلغ يتم دفعه تحت بند رسوم الفائزين بالنسبة للترشيحات التي تم تقديمها قبل موعد 6 نوفمبر يكون خاضعاً لخصم قيمته 30 دولاراً أمريكياً.