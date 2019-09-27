دبي تستضيف الدورة 14 للمنتدى الخليجي للبتروكيماويات 3 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة لقطاع الكيماويات في منطقة الخليج العربي عن انعقاد دورته الـ 14 لمنتدى جيبكا السنوي في دبي بين 3 و5 ديسمبر المقبل.

ويشارك في فعاليات المنتدى لهذا العام، والذي حقق سمعة واسعة على مدار السنوات الماضية باعتباره الحدث الأبرز من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي، نخبة من المتحدثين البارزين وقادة القطاع الذين يمثلون أكبر شركات الكيماويات في العالم، بمن فيهم يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة جيبكا الذي سيلقي الكلمة الافتتاحية للمنتدى، وأما الكلمة الرئيسية فيلقيها بوب باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة ليونديل باسيل ورئيس المجلس الدولي لاتحادات الصناعات الكيماوية.