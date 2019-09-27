الإمارات تدعم وصول سوق تجارب العملاء الرقمية إقليمياً إلى 800 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

تلعب رؤية الإمارات 2021 دوراً مهماً في دفع عجلة قطاعات النقل والإمداد والتجزئة في البلاد، ما يدعم وصول سوق حلول تجارب العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مستوى قياسي بـ800 مليون دولار.

وقال الخبراء في وقت تتواصل الاستعدادات لانعقاد حدث أسبوع جيتكس للتقنية 2019، فإن الشركات من جميع الأحجام وفي كل القطاعات الرئيسة في الإمارات والمنطقة تعمل على تعزيز تحولها الرقمي، مع التركيز على الاستفادة من التقنية في تعزيز تجارب الموظفين والسكان والعملاء. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تبلغ سوق تجارب العملاء الرقميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستوى قياسياً قدره 800 مليون دولار، وفقاً لتقرير صدر عن «مايكرو ماركت مونيتر».

ولم يعُد بإمكان الشركات الاكتفاء بتقديم المنتجات والحلول، وإنما بات مطلوباً منها كذلك تقديم تجارب معززة، لا سيما مع تبني الإمارات ما يُعرف باقتصاد الخبرة. ويمكن للشركات تحسين إدراكها لأفكار العملاء وعواطفهم ونواياهم من خلال دمج البيانات الخاصة بتجارب العملاء وبياناتها التشغيلية.

تجارب العملاء

ومن المنتظر أن تحتلّ تجارب العملاء مساحة ملحوظة خلال معرض جيتكس، أكبر حدث لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مع تحضيرات الشركات الإماراتية للمشاركة في جيتكس الذي يقام تحت شعار «تضافر العقل مع اقتصاد التقنية». ومن المقرّر أن تستعرض شركة التقنية العالمية «إس إيه بي» في جيتكس 2019 مستقبل الموظف الرقمي وتجارب العملاء الرقمية، رافعة شعار «لمستقبل الأعمال مشاعر، تغييرها يسهم في تغيير الأعمال».

وقال زكريا حلتوت، المدير التنفيذي لدى «إس إيه بي» في الإمارات: «إن وصول سوق تجربة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات متقدّمة يؤكد أهمية استفادة القطاعات المختلفة من عملية التحول الرقمي لكسب رضى وسعادة العملاء. ومع الدور الذي تلعبه رؤية الإمارات 2021 في دفع عجلة الاستثمارات في الموانئ والمراكز التجارية، يوفّر جيتكس منصة مثالية لشركة إس إيه بي لشرح أهمية الجمع بين البيانات الخاصة بتجارب العملاء والبيانات التشغيلية في الحدّ من التكاليف، والارتقاء بتجربة الاستخدام لكلّ من الموظفين والعملاء، فضلاً عن قابلية التوسع والتطوير».

ويمكن زيارة «إس إيه بي» خلال معرض جيتكس في مركز دبي التجاري العالمي، في الجناح رقم B1 بالقاعة 6 بين 6 و10 أكتوبر المقبل.