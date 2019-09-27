أسبوع جيتكس للتقنية يستقطب 11 شركة إيطالية ناشئة بارزة

المصدر: دبي- البيان

تشارك 11 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا القادمة من إيطاليا، في أسبوع جيتكس للتقنية، بنسخته التاسعة والثلاثين، والذي يعقد في دبي 6 إلى 10 أكتوبر، لعرض حلول تقنية متطورة، في سبيل دعم مجموعة من القطاعات، ابتداءً من المعلمين وأولياء الأمور في التعليم، وحتى منتجات الواقع الافتراضي، كألعاب الفيديو والتسوق عبر الإنترنت. وتتلقّى تلك الشركات دعماً رئيساً من وكالة التجارة الإيطالية، كونها تتطلع لجذب الاستثمار وكسب فرصة دخول سوق الشرق الأوسط لأول مرة.

وسيتم تنظيم مساحة مخصّصة ضمن جناح وكالة التجارة الإيطالية لمنطقة بوليا (منطقة تقع جنوب شرقي إيطاليا) والتي ستستضيف 9 شركات ناشئة من المنطقة. وتدعم حكومة بوليا الإقليمية بفاعلية الاستثمارات الداخلية والابتكار في مجال الأعمال والبحوث التجارية، كما أنشأت نظاماً بيئياً عالمياً للابتكار.

وقال جيانبولو برونو، المفوض التجاري الإيطالي لدولة الإمارات وعمان وباكستان: «نفخر بأن يكون لدينا قطاع تكنولوجي مزدهر، مليء برواد الأعمال الشباب النشطين، الذين يتمتعون بأفكار عبقرية ورائعة لتقديم الحلول المتطورة ومواجهة التحديات الحديثة. وتعد هذه المشاركة الثانية لوكالة التجارة الإيطالية في أسبوع جيتكس التقني، حيث يقدم أكبر معرض تقني في المنطقة فرصاً حقيقية في بناء العلاقات والتواصل التي لا يتسنى للرواد المبتكرين الشباب الوصول إليها عادة. لطالما يتطلع عدد كبير من رواد الأعمال الإماراتيين والإقليميين إلى ابتكارات جديدة».