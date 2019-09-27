7 شركات ناشئة تنضم إلى منصة «Hub71» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت Hub71، منصة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من مُربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه مقراً لها أمس عن قبول مجموعة جديدة من الشركات الناشئة ضمن برنامج الحوافز الخاص بها، بعد أن اتخذت هذه الشركات قراراً بتنمية أعمالها انطلاقاً من أبوظبي ومباشرة عملياتها من خلال منصة Hub71.

وستستفيد المجموعة التي تضم 7 شركات ناشئة بما في ذلك «dopay» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، من حزم الدعم السخية التي توفرها المنصة، وتشمل السكن والمساحات المكتبية والضمان الصحي للمؤسسين والموظفين.

وتتميز الشركات الناشئة الجديدة بأنها شركات تكنولوجية ذات نمو مرتفع وستنضم إلى Hub71، التي تتخذ من «سوق أبوظبي العالمي» موقعاً استراتيجياً لها، خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما سيسهم في وصول إجمالي عدد الشركات الناشئة الجديدة التي تأهلت للاستفادة من برنامج حوافز Hub71 إلى 18 شركة.

وسيتم فتح الباب لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج الحوافز في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث إنه يستهدف شركات التكنولوجيا الناشئة والواعدة والتي يقودها مؤسسون متخصصون لديهم أفكار وحلول تكنولوجية متميزة وقابلة للتطوير.