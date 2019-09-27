«دبي التجاري» و«اتصالات» يطلقان بطاقة CBD-Smiles فيزا الائتمانية

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الرائدة في الإمارات وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات - «اتصالات»، أكبر مزود لخدمات الاتصالات في المنطقة، عن إطلاق بطاقتي ائتمان CBD بسمات فيزا سيغنتشر، وفيزا بلاتينيوم والتي تعد أفضل بطاقة مكافآت في الإمارات حيث تقدم لحامليها أسرع وسيلة لكسب النقاط من خلال تطبيق بسمات (Smiles) ذائع الصيت من «اتصالات» والذي حاز على عدد من الجوائز.

وتقدم بطاقات CBD بسمات مزايا وعروضاً ذات القيمة المضافة حيث يحصل العميل الذي يتقدم للحصول على بطاقة CBD بسمات فيزا سيغنتشر على ما يصل إلى 50.000 نقطة كمكافأة ترحيبية وما يصل إلى 15.000 نقطة كمكافأة ربع سنوية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 16% استرداد على هيئة نقاط على جميع النفقات التي تتم باستخدام البطاقة على تطبيق Smiles.

كما وسيحصل العملاء أيضاً على إمكانية الدخول المجاني إلى صالات كبار الزوار في أكــثر من 1000 مطار حول العالم، وخدمة صف السيارة مجاناً وخصومات السينما ومزايا التأمين وإمكانية تحويل رصيد البطاقة بمعدل فائدة 0٪ وخطط السداد الميسر على مشتريات البطاقة.