"الاتحاد العقارية" تؤجل النظر في استقالة رئيس مجلس إداراتها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، أن مجلس إدارتها المنعقد بالتمرير أجل النظر في استقالة ناصر بطي عمير بن يوسف المهيري رئيس مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في إفصاح لها اليوم الخميس إلى سوق دبي المالي، إنه تم تأجيل النظر في الاستقالة إلى الاجتماع القادم، دون أن تحدد موعداً له.

وأوضح مصدر مطلع لـ«البيان الاقتصادي»، أن السبب في التأجيل يعود إلى أن الاجتماع جاء بالتمرير فيما يحتاج الأمر إلى ضرورة اجتماع المجلس بكامل هيئته لمناقشة القرار.

وكانت الشركة ذكرت الإثنين الماضي أن استقالة رئيس مجلس الإدارة تأتي لظروف شخصية.

وفي بيان سابق نفت «الاتحاد العقارية» ما تم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات في أسواق رأس المال بالدولة والامن الاقتصادي.