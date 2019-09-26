فلاي دبي تحتفل بخمس سنوات من انطلاق رحلاتها إلى موسكو

المصدر: البيان الإلكتروني

تحتفل فلاي دبي بمرور خمس سنوات على انطلاق رحلاتها إلى العاصمة الروسية. ومنذ انطلاق أولى رحلاتها إلى مطار فونوكوفو قبل خمس سنوات، نقلت فلاي دبي اكثر من 450 ألف مسافر بين دبي والعاصمة الروسية .

ووسعت الناقلة رحلاتها إلى العاصمة الروسية بعد أربع سنوات من خدماتها التي أطلقتها إلى عدة مدن روسية حيث يعد السوق الروسي أحد الاسواق الحيوية للناقلة والذي بدأت رحلاتها اليه في نوفمبر من العام 2010 برحلات إلى كل من يكاتنبيرغ وسمارا. وتمكنت فلاي دبي من بناء شبكة وجهات تصل الى 9 مدن في روسيا منذ ذلك الوقت.

وقال جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الالكترونية في فلاي دبي: أود أن أشكر مسافرينا الذين كانوا جزء هاما من رحلتنا. اليوم ، يمكن للمسافرين من روسيا الاستفادة من خدمة التأشيرة عند الوصول عند زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويمكنهم أيضًا الاستفادة من رحلات الربط المريحة إلى أفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا عبر دبي التي تمثل اليوم مركزا عالميا لطيران". توفر شبكة وجهاتنا الكثيفة وخدمة والتأشيرة عند الوصول لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من الفرص لاكتشاف مناطق الجذب السياحي المتنوعة في جميع أنحاء روسيا ".

يمكن للمسافرين في درجة رجال الأعمال الاستمتاع بمقعد واسع ومريح ، والاختيار من بين وجبات من قائمة مستوحاة عالميا ، ووزن امتعة واف إضافة إلى خدمة المسار السريع عبر نقاط التفتيش الأمني. كما يتمتع مسافرو درجة رجال الاعمال بنظام الترفيه الذي يوفر أكثر من 1000 ساعة من المحتوى وأكثر من 150 فيلمًا باللغة الروسية على شاشات لمس عالية الدقة.

أما مسافرو الدرجة السياحية فيمكنهم الاستفادة من المقاعد المريحة من تصميم "ريكارو" ويمكنهم شراء الوجبات مسبقا او طلب خدمات الترفيه او اختيار المقعد.

ويمكن للمسافرين سواء على الدرجة السياحية أو رجال الأعمال إنجاز إجراءات سفرهم عبر الانترنت وقبل 48 ساعة من سفرهم سواء باستخدام تطبيق فلاي دبي أو عبر زيارة موقع الناقلة الشبكي وهي خدمة متاحة حتى قبل 90 دقيقة من موعد الاقلاع.