أطول مبنى أفقي في العالم قريباً في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد مدينة دبي أوائل عام 2020 افتتاح معلماً جديداً بمعايير عالمية "ذا لينك" وهو أطول مبنى أفقي في العالم، حيث أن الهيكل الرئيسي لأطول مبنى سيربط البرجين العموديين في مشروع "ون زعبيل" متعدد الاستخدامات في دبي وسيتم رفعه إلى مكانه مع بداية عام 2020. ويعتبر من المشاريع الفريدة نظراً لفرادة تصميمه وما يضمه من برج سكني وآخر تجاري وفندق فاخر من فئة الخمس نجوم ومنافذ للبيع بالتجزئة وصالة عرض "ذا جاليري".

يعادل المبنى الأفقي المعلق وزن برج إيفيل الشهير في باريس، إذ يبلغ طوله 230 متراً ووزنه يتجاوز الـ 8,000 طن، وتمكن فريق التصميم من مواجهة آثار الميلان والانحراف العمودي من خلال تصميم شبكة الإسناد المائل باستخدام الفولاذ التي تضم عوارض متقاطعة قطرياً بهدف إيجاد مساحة خالية من الأعمدة بهدف توفير زاوية رؤية وإطلالات مذهلة من مناطق الجذب المتنوعة التي يضمها هذا المشروع بما في ذلك المطاعم المرموقة والردهات الفاخرة.



قال الدكتور فادي جابري المدير التنفيذي والمسؤول الرئيسي عن أعمال "نيكين سيكي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة والهند وأستراليا وأوروبا: "كان تصميم أطول مبنى أفقي معلّق في العالم تحدياً كبيراً بحد ذاته، ولكنه في الوقت نفسه يمثل إبداعاً لا نظير له في التصميم المعماري لا سيما وأن هذا المبنى يصل بين برجين عموديين ويرتفع 100 متر عن الطريق السريع".



وأضاف: "ستكون عملية رفع الهيكل الرئيسي مذهلة للغاية، حيث لم يسبق لنا أن رأينا رفع كتلة بهذه الضخامة في أي مكان آخر في العالم، وهو يعزز من مكانة دبي كسوق رائدة في قطاع البناء، لا سيما وأنها تشهد بناء مشاريع فريدة من نوعها على مستوى العالم".