أكسفورد إكونوميكس: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 2.2%

المصدر: دبي ـ البيان

توقعت شركة أكسفورد إكونوميكس، أن يشهد اقتصاد الإمارات تسارعاً مستمراً في النمو لهذا العام، حيث يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2%، بزيادة عن 1.7% في العام الماضي. وعزت الشركة ذلك إلى عدة عوامل أبرزها في المقام الأول، مزيج من التحفيز الحكومي، وزيادة إنتاج النفط، وارتفاع مستويات الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقال سكوت ليفرمور المدير الإداري الجديد للشركة في الشرق الأوسط، إن توقعات السنوات القادمة بالنسبة لاقتصاد الإمارات تبدو مشرقة، مشيراً إلى التحفيز المالي، والمناخ الاستثماري القوي، والتنويع الاقتصادي باعتبارها أسس النمو المحلي القوي.

مضيفاً: «إلى جانب الحماس حول معرض إكسبو 2020 القادم، فإننا في أكسفورد إكونوميكس، نعتقد الآن أن هذا هو الوقت المثالي لتوسيع عملياتنا وأعمالنا في الإمارات وعبر الشرق الأوسط الكبير».