الإمارات 12 عالمياً في التنافسية الرقمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تقدمت الإمارات 5 مراتب في تقرير التنافسية الرقمي العالمي 2019 الذي يصدر اليوم عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية محتلة المرتبة 12 مقارنة بالمرتبة 17 في 2018.

وقال التقرير إن تقدم الإمارات يرجع إلى التحسن في وفرة الرساميل واللوائح المنظمة الداعمة للتطور التكنولوجي والتقدم في عاملي التدريب والتعليم، لتتحسن معه في أوجه مثل الإطار التنظيمي وتأسيس الأعمال حيث تقدمت على هذا المؤشر الفرعي من المرتبة 29 إلى المرتبة 15، وعلى مؤشر كفاءة التشريعات العلمية إلى المرتبة 7 من 12. كما شهدت تقدماً إيجابياً في تكامل تقنية المعلومات إلى المرتبة 8 من 14 نتيجة للتحسن في كفاءة الحكومة الإلكترونية.