ميزانية مجموعة طيران الإمارات مفتوحة للتوطين

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

أكد عبد العزيز آل علي النائب التنفيذي لرئيس مجموعة الإمارات ــ الموارد البشرية، أن ميزانية التوطين في طيران الإمارات مفتوحة، وهناك 3200 فرصة عمل متاحة حالياً للمواطنين في مختلف أقسام المجموعة وخاصة في قسم الخدمات الجوية.

وقال آل علي في تصريحات صحفية خلال لقاء مع وسائل الإعلام، أمس في دبي، إن «الإمارات» تلتزم بزيادة نسبة مواطني دولة الإمارات سنويا من خلال توسيع فرص التمكين والترقي الوظيفي. وتهدف المجموعة لتصبح «جهة العمل المفضلة» للمواطنين من خلال بناء أساس دائم للنجاح في توظيف وتطوير وتقدم المواطنين والمحافظة على استمرارهم.

وأضاف أن الإمارات توفر فرص عمل مجزية وحوافز للمواطنين العاملين في أطقم الخدمات الجوية، حيث يبدأ الراتب من 18 ألف درهم ويرتفع تدريجيا مع التطور الوظيفي، وأشار الى أن تكلفة تدريب وتأهيل الطيار المواطن تصل إلى 1.4 مليون درهم على مدى عامين، في حين تصل تكلفة تأهيل وتدريب مهندس الطيران إلى 1.3 مليون درهم على مدى 5 سنوات.

ويعمل لدى مجموعة الإمارات 3000 مواطن في مناصب عليا في مختلف الأقسام والتخصصات منهم 677 في عمليات الطيران بمن فيهم الطيارون العاملون والمتدربون والعاملون في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين و556 في هندسة الإمارات و266 في عمليات المطار و224 في تكنولوجيا المعلومات بمجموعة الإمارات و209 في خدمات المطار و142 في الدائرة التجارية و171 في الموارد البشرية و669 في إدارات التدقيق والمالية والاتصالات المشتركة والدائرة القانونية والخدمات الجوية والدائرة الأمنية وغيرها.

تنوع

وقال ان الموظفين الإماراتيين في مجموعة طيران الإمارات يشغلون مناصب متنوعة، بما في ذلك مناصب الإدارة العليا موزعين على 31 نائب رئيس يشكلون 22٪ من الإجمالي و13 نائب رئيس أول يشكلون 27% و6 بمنصب نائب رئيس أول دائرة يشكلون 40% و4 بمنصب النائب التنفيذي للرئيس يشكلون 80%.

مشيرا الى أن المجموعة طورت على مدى سنوات استراتيجية خاصة بتوظيف المواطنين وفرت إطاراً هيكلياً يتيح قياس وتقييم فعالية البرامج على المدى الطويل.

وأضاف أن قسم توظيف وتطوير المواطنين في مجموعة الإمارات، بفريقه المكون حالياً من 36 موظفاً، يبذل جهوداً متواصلة على مدار العام من أجل استقطاب المواطنين وتوظيفهم وتوفير برامج تدريبية مكثفة لتطوير مهاراتهم.

مشيرا الى أن القسم ينظم باستمرار زيارات إلى المدارس والجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الأخرى، لدعوة الطلاب للمشاركة في برامج التدريب الصيفي، كما يشارك في مختلف معارض التوظيف التي تقام في الدولة.

استراتيجية

وعن استراتيجية برنامج «رحلتي» الذي يستهدف تعزيز نسب التوطين في المجموعة، قال آل علي إن الاستراتيجية تتضمن مراحل هي: تخطيط وتطوير واستبقاء المواطنين، ووضعهم في مختلف المراكز، سواء كانوا من خريجي المدارس الثانوية أو حاملي شهادات البكالوريوس، حيث تضمن الشركة تدريبهم وحصولهم على التعليم وتزويدهم بالدعم اللازم للنمو داخل المجموعة.

مشيرا الى أن طيران الإمارات تقدم مجموعة من الفرص الوظيفية والمنح الدراسية لضمان تهيئة الموظفين الجدد للعمل بديناميكية واحتراف في مجموعة الإمارات، وأن خطط المجموعة لا تقتصر على بلوغ الأعداد المستهدفة فقط.

خطط مستقبلية

وقال النائب التنفيذي مجموعة الإمارات إن لدى المجموعة خططاً مستقبلية قوية للمواطنين الذين سيدخلون سوق العمل، مثل الاتفاقيات مع مؤسسات حكومية وتعليمية لاستقطاب أفضل الكفاءات، واستخدام علاقاتها مع الشركات العالمية لوضع برامج للتطوير، وتحسين أنظمة التطوير الوطنية بما في ذلك تطبيق رحلتي Rehlaty App وتصميم خطة قوية للتقدم الوظيفي في المستقبل للمحافظة على الكفاءات الوطنية.

وتقدم مجموعة الإمارات أقوى وأشمل برامج التطوير الوظيفي لموظفيها المواطنين على اختلاف مراكزهم ودرجاتهم.

مناصب قيادية لـ12 إماراتياً

أعلنت طيران الإمارات، أمس، عن تعيينات وتغييرات في فريق العمليات التجارية، وذلك بهدف تعزيز إمكاناتها وقدراتها على خدمة عملائها بصورة أفضل عبر شبكة خطوطها العالمية، والاستجابة بمرونة للفرص في مختلف الأسواق.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «الدائرة التجارية مسؤولة عن تحقيق أهدافنا وتسجيل أفضل النتائج.

حيث قاربت الإيرادات في العام الماضي 100 مليار درهم. وهي شاهد على قوة شركتنا وتوفر والمهارات التي تتيح لنا تعبئة الشواغر الرئيسة داخلياً من العاملين الذين يتمتعون بخبرات واسعة. وأنا على ثقة من قدرة فريقنا على تقديم أفضل مستويات الدعم لعملائنا، ومتابعة تعزيز استراتيجيتنا ومواصلة النمو لتحقيق أهدافنا».

وتقرّر أن تسري التعيينات والتغييرات التالية اعتباراً من 1 أكتوبر 2019، على أن يرفع مسؤولو العمليات التجارية في الأسواق الرئيسة عبر القارات الست تقاريرهم إلى عدنان كاظم.

مع الإعلان الجديد عن التغييرات والتنقلات، أصبح 12 من مواطني دولة الإمارات يشغلون الآن أدواراً قيادية في فريق طيران الإمارات للعمليات التجارية.