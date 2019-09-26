«جيتكس شوبر» يهدي الزوار باقة من الأجهزة والجوائز القيمة

المصدر: دبي- البيان

شهدت فعاليات اليومين الأولين من معرض «جيتكس شوبر 2019» فوز العديد من الزوار بوفرة من الجوائز بعد إطلاق الفعالية الأضخم من نوعها على مستوى المنطقة في مجال التقنيات الاستهلاكية للجولة الأولى من سحوباتها اليومية، والتي تُعتبر واحدة من أبرز مزايا المعرض الذي يمتد 5 أيام.

وتجري السحوبات على الجوائز بشكل يومي التاسعة صباحاً، حيث يتم اختيار مجموعة من الزوار عبر كلّ من المنصات التنافسية الرئيسية في المعرض ليحظوا بفرص الفوز بأحدث الهواتف الذكية والأكسسوارات، فضلاً عن إمكانية استرداد قيمة مشترياتهم وحتى الفوز بسيارة جديدة.

وتُتيح سحوبات «تسوق واربح» التي تجري كلّ ساعة للزوار فرصة استرداد قيمة مشترياتهم ضمن المعرض نقداً، بما يصل إلى ألفي درهم بينما تقدم سحوبات «زرنا واربح» مجموعة إضافية من الجوائز التي تشمل هواتف iPhone XR وHonor 10i ومكانس كهربائية من طراز Bissel Multireach ION 36v، فضلاً عن قسائم حسومات يُمكن استخدامها في «دبي مول».

وسيحظى فائز محظوظ وحيد بفرصة الفوز بسيارة «متسوبيشي» من Eclipse Cross، عند إجراء سحب «زرنا واربح» النهائي السبت المقبل.

وتعود إذاعة «فيرجن دبي» للمشاركة في «جيتكس شوبر» لهذا العام من خلال مسابقة جديدة تقدمها لمستمعيها وزوار المعرض تحت عنوان Virgin Radio’s 25k VR Play ويحظى المتنافسون في هذه المسابقة بفرصة للفوز بجائزة نقدية 25 ألف درهم في حال تمكنوا من اعتلاء الترتيب والفوز بلعبة BEAT SABER باستخدام جهاز HTC Vive للواقع الافتراضي.

وتجري المرحلة الأخيرة من المسابقة غداً الثالثة عصراً وللانضمام إلى المجموعة المكونة من 40 لاعباً يتعين الاستماع إلى برنامج The Kris Fade Show عبر أثير الإذاعة طوال أيام هذا الأسبوع.