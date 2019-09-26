عروض بيع تنافسية وسداد مرن في «سيتي سكيب»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي أمس فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي في دورته الـ 19، والذي يُعَد الأكبر من نوعه في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مستوى الشرق الأوسط وتستمر فعالياته حتى 27 الجاري، بمشاركة مجموعة من أهم العارضين والمستثمرين والمصممين العقاريين من المنطقة والعالم.

وشهدت أجواء المعرض في يومه وفقاً لما رصدته "البيان" تفاؤلاً بين أوساط المطورين والمستثمرين لاسيما مع صدور حزمة تشريعات تستهدف زيادة جاذبية السوق العقاري وتشجيع المستخدم النهائي على الاستثمار طويل الأجل.

وأمام هذه المعطيات واستحقاقات العرض والطلب في السوق تحركت العديد من الشركات العقارية عبر البيع المباشر لجذب زوار المعرض من المستثمرين بالأسعار التنافسية وجداول سداد مرنة لم يعهدها السوق منذ 10 سنوات.

واكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات خلال زيارته للمعرض أهمية القطاع العقاري ودوره في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها تأكيد تنافسيتنا في هذا القطاع، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي ودولة الإمارات في الأوساط الاستثمارية الدولية، ضمن القطاع العقاري، بفضل الرؤية المستقبلية والبيئة التشريعية الداعمة لهذا الاستثمار، والتي تعظم من دوره في إطار مسيرة التنمية الشاملة للإمارة.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالتنظيم الجيد للمعرض، الذي أصبح منصة عقارية عالمية تربط الخبراء العقاريين بالمبدعين ضمن مختلف مجالات وتخصصات القطاع العقاري، كما أنه بات فرصة لتمكين السوق العقاري من التواصل المباشر بين مختلف الأطراف المعنية به للاستفادة من الفرص المتاحة واكتشاف المزيد منها ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى العالم أيضاً.

رافق سموه خلال الجولة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وخليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران.

الرخصة الذكية

واستهل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جولته في المعرض بزيارة منصة بلدية دبي، حيث اطلع من داوود الهاجري، مدير عام البلدية على أحدث مشاريعها ومبادراتها ومنها «رخصة البناء الذكية»، و«نظام BIM - التدقيق الآلي على المخططات»، التي يتم تبنيها ركيزة أساسية لجميع مشاريع البناء في دبي، ثم توجه سموه إلى منصة «نخيل» .

واستمع من علي راشد لوتاه، رئيس الشركة إلى شرح حول المشاريع السكنية التي تنفذها الشركة في مناطق مختلفة من دبي من بينها الفرجان، وأزور ريزيدنسز في نخلة جميرا، وفلل ند الشبا، وذا بالم تاور في نخلة جميرا، وأبراج التنين في مدينة التنين.

كما زار سموه جناح وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية وتعرف من مسؤولي الوزارة على الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها تلك القطاعات للمستثمرين العقاريين على مستوى المنطقة.

وشملت الزيارة كذلك الجناح الخاص بشركة «رأس الخيمة العقارية»، حيث اطلع سموه من مسؤولي الشركة على خططها التطويرية ضمن مشروعي «جيت واي» و«فلل ماربيا» في جزيرة الحياة ضمن المخطط الرئيسي لمجمع ميناء العرب، في رأس الخيمة، كما زار سموه منصة «ديستريكت 2020» وتعرف على مشاريعها وعروضها، إضافة إلى مقر «عزيزي» وما تعرضه من مشروعات تشمل «عزيزي مينا» و«ريفييرا».

وتضمّنت الجولة منصة «أرادا» حيث استمع سموه لتفاصيل مشروع «ذا بوليفارد» ضمن مشروع الجادة العملاق في قلب الشارقة ويضم 3 أبراج سكنية في مجتمع «إيست فيليدج».

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جولته في «سيتي سكيب» بزيارة جناح «ميدان» حيث استمع من سعيد حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدان» لشرح حول تفاصيل تنفيذ مشاريع مدينة «محمد بن راشد آل مكتوم- دستركت ون» كما اطلع سموه على نموذج مجسّم للمدينة يوضح أبرز تطوراتها ومناطقها الحيوية.

تواصل

شهد اليوم الأول للمعرض سلسلة من الجلسات الحوارية، حيث انطلقت «حوارات سيتي سكيب» التي تستمر 3 أيام، وهي محاضرات مجانية متاحة للجمهور يقدمها خبراء من شركات التطوير العقاري والاستشارات مثل «نايت فرانك» و«أفريدي آند أنجل» و«جيه إل إل» بينما استضافت منصة «سيتي سكيب إنتليجنس» نخبة من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات في أجواء تفاعلية لتعزيز التواصل.