«إمباور» تزوّد «واجهة دبي المائية» في مرحلتها الأولى بـ«20» ألف طن تبريد

المصدر: دبي- البيان

بدأت «إمباور» بتزويد المرحلة الأولى من مشروع «واجهة دبي المائية» بخدمات تبريد المناطق ضمن اتفاقية مع «إثراء دبي» المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وأوضحت «إمباور» أنه سيتم تزويد المشروع على مرحلتين باستخدام أحدث الابتكارات في تبريد المناطق حيث تشمل المرحلة الأولى تزويد 18 مبنى على مساحة 570 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية 20,000 طن تبريد فيما تشمل الثانية تزويد 28 مبنى على 910 آلاف متر مربع بقدرة 25,000 طن تبريد.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي للمؤسسة: إن التعاون مع «ثراء دبي» في مشروع واجهة دبي المائية أكبر واجهة مائية بالعالم وأحد أهم المشروعات العقارية الــرائدة في دبي يعكس مدى الثقة التي نحظى بها من المطورين العقاريين والمتعاملين في مجال تبريد المناطق.