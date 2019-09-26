«بلدية دبي» تعرض مشاريع تعتمد الابتكار والرؤى المستقبلية

تشارك بلدية دبي في سيتي سكيب وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «تسعدنا المشاركة في أحد أضخم المعارض، والذي يحظى بشهرة عالمية واسعة كأكبر فعالية وأكثرها نفوذاً في الاستثمار والتطوير العقاري في الأسواق الناشئة.

حيث يأتي الحدث دائماً بمجموعة واسعة ومتنوعة من المشروعات الاستثنائية، وهدفنا من المشاركة تسليط الضوء على الجهود التطويرية التي تبذلها البلدية وتعنى بتطوير البنية التحتية وعمران المدينة، عن طريق عرض المشاريع التي تتميز باحتوائها على عنصر الابتكار والرؤى المستقبلية ويشكل إضافة نوعية لمسيرة التطور الإنساني، لأنها تسير بخطى استراتيجية ومدروسة لتحقيق رؤيتها، ونحن أمام تحد جديد، لصنع مفاهيم وآليات عمل جديدة تعيد صياغة منظومة العمل، لتكون دبي بوابة للعبور نحو المستقبل ». دبي ـ البيان