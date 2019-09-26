تسليم مساكن «دستركت 2020» في أكتوبر 2021

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

قالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في إكسبو 2020 دبي، إن عمليات تسليم الوحدات السكنية للسكان في «دستركت 2020» ستبدأ في أكتوبر 2021، موضحة في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» على هامش فعاليات سيتي سكيب العالمي الذي انطلق أمس، أن المساحات التي ستكون متاحة للسكن والتأجير تتجاوز 200,000 متر مربع.

ستشغل «دستركت 2020» موقع إكسبو 2020 الحالي في المستقبل وتبلغ مساحة الموقع 2.7 كيلومتر مربع، ويقع عند ملتقى شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو، على بعد 45 دقيقة من مطارين كبيرين، وعلى بعد 15 دقيقة من أحد أكبر موانئ الشحن ومطار آل مكتوم الدولي.

وأشارت فريدوني أن الميزات الأساسية في «دستركت 2020» متنوعة ومتعددة وأبرزها مواقع جذب اجتماعية وثقافية ومساحات مكتبية مرنة وتعاونية ومجمعات سكنية حديثة وحديقتان ومسارات للمشي وركوب الدراجات ومرافق خاصة بالأعمال والاستجمام.

ولفتت الرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في إكسبو 2020 دبي إلى أن المساحات المتوفرة للبيع تتوزع على 108 قطع أراض مخصصة للمرافق السكنية والتجارية والضيافة والمرافق متعددة الاستخدامات متوفرة للبيع.

بيوت خبرة

وحول التصميم المعماري والهندسي للمشروع قالت إن بيوت خبرة عالمية تشارك في صياغة هوية معمارية لمنطقة حضرية تنتمي للمستقبل. ومن بين أبرز تلك الشركات في الهندسة المعمارية فوستر وشركاه التي تتولى جناح التنقل (بناء تجاري).

وغريمشو أركيتكتس التي تتولى «تيرا مركز الأطفال والعلوم» وسانتياغوا كالاترافا التي تولت جناح دولة الإمارات إلى جانب أدريان سميث وغوردون جيل التي تتولى ساحة الوصل، وأيضا هوبكينز أركتيكتس التي تتولى أعمال المناطق السكنية والتجارية.

أما المخطط الرئيسي فهو من مهام أدريان سميث وغوردون جــيل وآيكوم في حين تتولى أعمال البنية التحتية شركة بارسونز انترناشيونال أما الميدان العام: فتنهض به آصف خان.

رؤية فريدة

قالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في إكسبو 2020 دبي، إن المشروع يقوم على رؤية فريدة مفادها تشييد مجتمع متكامل يستقبل والشركات والناس من مختلف أنحاء العالم كي يعيشوا هنا، سنحصل على أصول ثقافية رائعة من إكسبو 2020 دبي، ونود أن نحافظ على هذه الأصول من للأجيال القادمة.

ستشكل هذه الأصول جزءاً من «دستركت 2020» فمثلاً، أحد الأجنحة الكبرى في إكسبو 2020 دبي يركز على الاستدامة، وسيظل جناح الاستدامة هذا موجوداً كمركز للأطفال والعلوم بعد إكسبو، كي يلهم الأطفال في المسائل المتعلقة بالاستدامة.

إضافة إلى ذلك مركز دبي للمعارض الذي يبنى هنا كامتدادٍ للمركز الموجود في قلب المدينة، سيستمر بناؤه حتى بعد إكسبو وسيوفر مساحة 260,000 متر مربع لاستضافة الفعاليات والمعارض بعد انتهاء إكسبو.

سأل «البيان الاقتصادي» عن كم يشكل ما نراه في إكسبو 2020 دبي مما سيكون حاضراً في «دستركت 2020»؟ وأجابت فريدوني، تقريباً 80% مما ترونه في إكسبو 2020 دبي سيعاد توظيفه في «دستركت 2020»، مخطط إكسبو قائم على 3 أجنحة كبرى تشكل ركيزة له، وهي ما يعتبر أهم أصول إكسبو 2020.