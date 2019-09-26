التشريعات العقارية تواكب المتغيّرات وترسّخ الطمأنينة في أوساط المستثمرين

المصدر: دبي- البيان

عرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مجموعة من التطبيقات والخدمات الهادفة إلى تعزيز الشفافية في القطاع العقاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

إضافة إلى نشر الوعي حول عدد من التشريعات الجديدة، التي استقبلها قطاع دبي العقاري مؤخراً.وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة: «إن سيتي سكيب يكتسب هذا العام اهتماماً متزايداً من قبل كافة الأطراف ذات الصلة، بمن فيهم المطورون والمستثمرون والمشترون وممثلو وسائل الإعلام العالمي لرصد التأثيرات الإيجابية التي ستنعكس على القطاع، في أعقاب صدور عدد من التشريعات العقارية في دبي.

إننا على يقـــين تام أن قيادتنا الرشيدة ترمي من وراء التشريعات، إكساب القطاع القدرة على مواكبة المتغيرات وترسيخ الطـــمأنينة في أوساط المستثمرين، وتوفير المزيد من الزخم لنمو القطاع».