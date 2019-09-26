إقبال المشاريع الصغيرة على إدراج حلول النزاعات في اتفاقياتها التجارية

المصدر: دبي- البيان

وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي مؤخراً اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.

بموجبها سيقوم الكيانان بمد أعضاء المؤسسة بالمعلومات والدعم، لتشجيع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك محكمة الدعاوى الصغيرة.

ووفقًا لما جاء في تقرير جديد صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي في أغسطس 2019، هناك زيادة ملحوظة في أعداد الأفراد والشركات الصغيرة المتواجدة خارج نطاق مركز دبي المالي العالمي ممن لجأوا إلى حل نزاعاتهم التجارية في محكمة الدعاوى الصغيرة التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

حيث سجلت المحكمة الأولى من نوعها في المنطقة للنظر في الدعاوى الصغيرة أداء قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الدعاوى المرفوعة أمامها بنسبة 34% إلى 321 دعوى.

وتزامناً مع شعبيتها المتنامية في أوساط الأعمال التجارية اليوم، ارتفع إجمالي قيمة الدعاوى المرفوعة أمامها بنسبة 23% خلال النصف الأول من عام 2019، من 30.6 مليون درهم إلى 37.5 مليون درهم. وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

«نحن متحمسون للغاية بشأن الإمكانات التي سيتيحها تعاوننا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ما يخص تثقيف المجتمع بالحلول الأمثل لحل النزاعات». وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «إن توفير حلول بديلة لحل النزاعات ذو تكلفة قليلة ومختصرة للوقت، تعد من شروط تنافسية ونمو الشركات .

خبرات

قال ناصر آل ناصر، قاضي وأمين السجل في محكمة الدعاوى الصغيرة: «يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاعتماد على خبرات محاكم مركز دبي المالي العالمي في حل النزاعات ودياً.

ويمكنها أيضاً الاستفادة من خدمات محكمة الدعاوى الصغيرة الحائزة على الجوائز، والتي تتيح لهم التعامل مع قاعة محكمة افتراضية عبر الإنترنت من أي مكان في العالم، مع خيار تلقي الإشعارات عبر المراسلة الفورية وقنوات التواصل الاجتماعية، ويمكن للشركات أيضاً حل إشكالاتهم القانونية باستخدام هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة حتى أثناء التجوال».