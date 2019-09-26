29 مزرعة عضوية جديدة بالإمارات

المصدر: دبي - بشار باغ

كشف عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة سجلت 29 مزرعة عضوية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما شهدت منتجات المزارع العضوية زيادة تقدر بـ60% خلال العامين الماضيين، إذ بلغت نحو 2400 منتج حتى النصف الأول من العام الجاري.

وخلال فعاليات مؤتمر مستقبل الأغذية الذي انطلق أمس في دبي ويستمر ليومين، أعلن المعيني أن «مواصفات» أصدرت في قطاع الأغذية والزراعة 1250 مواصفة قياسية، منها 716 لائحة فنية تدعم الأمن الغذائي في الدولة، انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.

وأضاف المعيني أن الهيئة طورت كذلك النظام الإماراتي للرقابة على مشروبات الطاقة، وأصدرنا حتى النصف الأول من العام الجاري 41 شهادة مطابقة لمنتجين وموردين، وحصل 59 مصنعاً لمشروبات الطاقة على علامة الجودة الإماراتية كذلك.

وكانت معالي مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، قد افتتحت فعاليات مؤتمر مستقبل الأغذية، الذي يستمر يومين، برعاية الوزارة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ومجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات التابعة لغرفة دبي.

وقالت معالي المهيري خلال عرض تقديمي للحضور، إلى أن دولة الإمارات تستهدف أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021، وهذه الأهداف الطموحة تحتاج إلى مد جسور التعاون الدولي بهدف تطوير الإنتاج الزراعي، وتفعيل دور الشراكات بين الحكومات والمنظمات بهدف تقديم التسهيلات والحوافز للاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي.

من جانبه لفت ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، خلال الحدث إلى توقعات ببلوغ مبيعات الأغذية الطازجة في الإمارات 9 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2020 وفقاً لآخر التحليلات التي أصدرتها غرفة دبي، في حين يتوقع أن تبلغ مبيعات الأغذية المعلبة 6 مليارات دولار أمريكي خلال نفس الفترة.