%25 خصماً على إيجار المحال في «تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي-البيان

عززت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شراكتها مع تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، من خلال تجديد اتفاقية التعاون الهادفة إلى دعم وجود أعضاء المؤسسة في قطاع التجزئة، وتقديم التسهيلات اللازمة، لضمان عرض منتجاتهم في فروع تعاونية الاتحاد المنتشرة على مستوى دبي.

وقع مذكرة التفاهم عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين من كلا الجهتين.

وتتضمن المذكرة تسهيلات تقدمها التعاونية لأعضاء المؤسسة، ومنها تخصيص نسبة 10 % من المحال في المواقع الجديدة لأعضاء المؤسسة، في حال كان عدد المحال 10 فما فوق، إضافة إلى منحهم دعماً بنسبة 25 % من قيمة الإيجار السنوي للثلاث سنوات الأولى عند تأجيرهم محال أو كاونترات في المراكز التجارية أو فروع التعاونية، كما قدمت دعماً متنوعاً بنسب من 50 إلى 100 %، مع الأولوية في مجموعة من الخدمات والتسهيلات الأخرى.

وبلغت قيمة التعاملات بين المؤسستين خلال عام 2018 نحو 89 مليوناً و948 ألف درهم، ويتوقع أن تبلغ قيمة التعاملات بنهاية عام 2019، نحو 113 مليوناً و622 ألف درهم، بزيادة مقدارها 26,3 %.

وأكد عبد الباسط الجناحي، حرص المؤسسة على تقديم الدعم المعنوي والمادي، إلى جانب توفير الامتيازات التي تعطي الدافع أمام أعضاء المؤسسة لاستخدام الفائض من رأس المال في العمليات الإدارية التوسعية، كزيادة عدد الموظفين، أو رفع الإنتاجية، وشراء معدات جديدة.

وأكد خالد الفلاسي «تسعى التعاونية من خلال تجديد شراكتها إلى دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها مع المؤسسات الأخرى في قطاع التجزئة، وتذليل التحديات أمامهم، والمساهمة برفع مستوى الإنتاجية، والنهوض بالمشاريـع الصغيـرة والمتوسطة، وبالتالي، المساهمــة في الناتج المحلي لدبي والدولــة، والإسهام في دفع عجلـة بنــاء اقتصــاد مستـدام».