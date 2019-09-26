2.3 مليار درهم تعويضات العاملين في التأمين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

وصلت تعويضات العاملين في قطاع التأمين إلى 2.279 مليار درهم نهاية عام 2018، وفق بيانات حديثة صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن تعويضات العاملين توزعت بواقع 249.7 مليون درهم للمواطنين بنسبة 10.9% و 545 مليون درهم للعاملين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 23.9%، و18.95 مليون درهم للعاملين من دول الخليج بحصة 0.83% .بينما حازت الدول الأجنبية الأخرى على حصة 64.29% بـ 1.46 مليار درهم.

ويشمل بند تعويضات العاملين بحسب المقاييس العالمية الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة والأتعاب والعمولات النقدية ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

وذكر التقرير أن عدد العاملين في قطاع التأمين 10.98 آلاف موظف، بنسبة 63.2% أو ما يعادل 6398 موظفاً من الذكور، وبواقع 4042 ألف موظفة أو ما نسبته 36.8% من الإناث.

وتوزعت أعداد العاملين بواقع 2768 موظفاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1968 منهم ذكور و800 إناث، و1010 موظفين مواطنين، 853 منهم إناث و157 منهم ذكور، و80 موظفاً من دول الخليج، 42 منهم ذكور و38 منهم إناث، و7122 موظفاً من دول أخرى 2351 منهم إناث و4771 منهم ذكور.

ووصل عدد العاملين في الوظائف الإدارية 1926 موظف 1543 منهم ذكور و383 منهم إناث، فيما بلغ عدد العاملين في وظائف غير إدارية 9054 موظفاً.

وبلغ عدد المواطنين العاملين في وظائف إدارية 81 موظفاً، 38 منهم ذكور و43 منهم إناث، فيما بلغ عدد المواطنين في وظائف غير إدارية 929 موظفاً، منهم 810 إناث و119 منهم ذكور.