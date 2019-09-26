ورشة عمل في عجمان حول بطاقة وصف المنتج

المصدر: عجمان- البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة لروّاد الأعمال بعنوان «بطاقة وصف منتج»، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، قدّم الورشة المستشار الاقتصادي سالم حسن الغافري، وحضرها روّاد الأعمال من المسجلين في برنامج «تعزيز» الخاص بدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى عدد من أصحاب المشاريع والمهتمين في مجال مواصفات المنتج. وقالت عائشة أحمد كاجور، مديرة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تسعى اقتصادية عجمان إلى تمكين روّاد الأعمال الشباب، وتنمية مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي». وتناولت الورشة التعريف ببطاقة وصف المنتج، وأهم المعايير المعتمدة لها.