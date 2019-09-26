«لوجستيات التجزئة» تطلق فرصاً للاستثمارات البديلة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد تقرير شركة جيه إل إل بعنوان «إعادة تعريف لوجستيات التجزئة تجربة دبي»، التحول الكبير الذي يشهده قطاع منافذ التجزئة بالتزامن مع تنامي قطاع التجارة الإلكترونية وتطور تفضيلات العملاء، الأمر الذي أدى إلى ظهور قطاع جديد يسمى «لوجستيات التـــجزئة».

موضــحاً ظهور موجة من الحلول العقارية المبتكرة في قطاع الخدمات اللوجستية، مما فتح المجال أمام فرص استثمارية بديلة.وتعد دبي من المدن الرائدة في تجارة التـــجزئة والخدمات اللوجستية، بما يؤهلها للاستفادة من ديناميكيات صناعة التجزئة سريعة التغير بما في ذلك تنامي التجارة الإلكترونية والتطور المستمر في تفضيلات المستهلكين.

ويتطلب تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التحولات من تجار التجزئة التعامل مع تحدي تلبية الطلب المتزايد على الشراء عبر الإنترنت مع السعي في نفس الوقت إلى موازنة الزيادة في عدد ومساحات المتاجر التقليدية.

وقال كريج بلامب رئيس قسم الأبحاث في جيه إل إل : «يسهم تحسين أداء المحفظة العقارية إلى زيادة الطلب على المزيد من المستودعات عالية الجودة، إذ يسعى تجار التجزئة إلى تلبية نماذج الأعمال المتغيرة لتلبية احتياجات قاعدتهم المتنامية من المستهلكين».