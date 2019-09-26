شوبا تطلق «كريك ڤيستا ريزيرڤ» بـ 750 شقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «العقارية»، أمس إطلاق «كريك ڤيستا ريزيرڤ»، أحدث أبراجها السكنية في مشروع «شوبا هارتلاند» الفاخر للتملك الحرّ، والذي يقام على 8 ملايين قدم مربعة في قلب مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

ويختصر برج «كريك ڤيستا ريزيرڤ» الجديد رؤية «شوبا» القائمة على تجديد مفاهيم العيش المبتكرة في العصر الجديد، من خلال الاعتماد على فلسفة الحرفية العالية والتصميم الانسيابي، والتي تسعى لإنشاء مجمّعات سكنية مزدهرة ومستدامة. ومن المتوقع اكتمال المشروع بحلول الربع الأول من 2023.

وسيضم البرج أكثر من 750 شقة تتراوح أحجامها بين غرفة واحدة وغرفتين، مع سبعة خيارات لتخطيط الشقق التي تضم شرفات ونوافذ ممتدة على طول الجدران توفر إطلالات بانورامية أخاذة على وسط مدينة دبي من جهة، ومحمية رأس الخور للحياة البرية من جهة أخرى.

وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: «يؤكد إطلاق برج كريك ڤيستا ريزيرڤ خلال معرض سيتي سكيب على الإقبال الكبير الذي يشهده مشروع شوبا هارتلاند بين المشترين المحليين والدوليين، ويعكس ثقة المستثمرين القوية بعلامتنا التجارية وسوق العقارات في دبي بشكل عام. ويعدّ هذا المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة منصّة مثالية لإطلاق أطول برج في المشروع، ويعكس شغفنا بالكمال، والتزامنا بالجودة العالية وبقيم علامتنا التجارية».