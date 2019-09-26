القطاع العقاري يعتمد تقنيات «بلوك تشين» لجذب المستثمرين

المصدر: دبي- البيان

أكد الدكتور سليمان الفهيم رئيس مجلس إدارة «مجموعة سليمان الفهيم القابضة» أن القطاع العقاري في الإمارات يتجه نحو التوازن بين العرض والطلب في ظل الرؤية الحكومية الواضحة بهذا الخصوص، والسعي لضبط هذا القطاع، بحيث لا يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني، بل يكون مساهما، في التنمية ودافعاً لعجلة النمو .

وقال إن القطاع العقاري على موعد مع صناعة ديناميكية متطورة تتمثل في التمويل الجماعي باستخدام تقنيات البلوك تشين والتعامل بالعملات الرقمية، حيث من المتوقع أن تصل قيمة سوق العقارات المتداول عبر التمويل الجماعي الذكي إلى 300 مليار دولار 2025 باستخدام العملة الرقمية التي أزالت كل الحدود في الاستثمار بهذا القطاع الاقتصادي المهم.

وأضاف الفهيم: «ستسمح التكنولوجيا الحديثة عبر تقنيات البلوك التشين والعملات الرقمية للمستثمرين الاستثمار في العقارات عبر العقود الذكية ويتجاوز الإجراءات التقليدية التي تتمثل في أن توجد في دولة معينة وفتح حساب بنكي في بنك محلي، بينما يمكن الآن الاستثمار في العقار في أي بلد بالعملة الرقمية المشفرة والعقود الذكية.

وأضاف أنه مع نهاية هذا العام سيتم إطلاق منصة كاملة لمشروع «آداب سوليوشنز » للاستفادة من التمويل الجماعي في العقارات.