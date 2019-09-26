«جلفار» تبحث الأحد إطفاء الخسائر المتراكمة

المصدر: أبوظبي - البيان

يجتمع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» يوم الأحد المقبل للموافقة على استخدام كامل الاحتياطي الاختياري البالغ 184.8 مليون درهم، وجزء من الاحتياطي القانوني ويبلغ 376.9 مليون درهم لإطفاء خسائرها المتراكمة البالغة 561.7 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2018.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أن ذلك يأتي وفقاً لموافقة الجمعية العمومية المنعقدة في يوليو الماضي، وإفادة مدققي حسابات الشركة، والموافقة الواردة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

كان مجلس إدارة الشركة وافق قبل أسبوعين على استمرارية الشركة في مباشرة أنشطتها بناءً على التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية.