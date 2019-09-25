«موديز»: «دبي لصناعات الطيران» تتمتع بتدفقات نقدية قوية

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة «موديز لخدمات المستثمرين» أن «دبي لصناعات الطيران» تتمتع بتدفقات نقدية قوية من حصيلة بيع الطائرات التي تقوم بتصنيعها، كما أنها استطاعت تحقيق قدر جيد من التنوع في مصادر تمويلها، وذلك بعد تنويع محفظة قروضها ومضاعفة سعتها الائتمانية فيما يتعلق بالحصول على قروض متجددة منذ منتصف العام الماضي.

وأصدرت المؤسسة العالمية المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني، أمس، تقريراً يتضمن مراجعة دورية لآخر تصنيفاتها لـ «دبي لصناعات الطيران»، إلا أنها أكدت أن تقرير الأمس لا يعد تصنيفاً جديداً في حد ذاته.

وأوضح التقرير أن «دبي لصناعات الطيران» تتميز بامتلاك أصول قوية، حرفية عالية في إدارة المخاطر الائتمانية، وقدرة فريدة على الوصول إلى رأس المال والعملاء، الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية هامة في قطاع تأجير الطائرات.