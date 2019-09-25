1.21 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي بالربع الثاني

المصدر: أبوظبي ــ وام

سجّلت جميع مؤشرات القطاع الفندقي في أبوظبي نمواً خلال الربع الثاني من العام 2019 حيث ارتفع عدد النزلاء إلى 1.195 مليون نزيل والذي ترافق مع زيادة عدد المنشآت إلى 168 منشأة وهو الأمر الذي انعكست نتائجه على إيرادات القطاع التي وصلت إلى 1.21 مليار درهم تقريبا بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي.

وتعد هذه المؤشرات الإيجابية للمنشآت الفندقية ( فنادق وشقق فندقية) بمثابة مرآة عاكسة لتواصل النشاط في القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني وسياسة تنويع قاعدة الإيرادات للدولة وتصنف إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام من المناطق الجاذبة سياحياً على مستوى الشرق الأوسط وذلك نظراً لما حققته من تطور عمراني وخدماتي في البنية التحتية الخاصة بالقطاع السياحي.

وتفصيلاً فقد ارتفعت قيمة إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى نحو 1.21 مليار درهم خلال الربع الثاني مقارنة مع 1.165 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2018 وذلك بحسب الأرقام الصادرة أمس عن مركز أبوظبي للإحصاء. وجاء الجزء الأكبر من إيرادات المنشآت الفندقية من إيراد الغرف المرتفع إلى 626 مليون درهم في الربع الثاني من العام.. فيما وصل إيراد الطعام والشراب إلى 445 مليوناً ونحو 137 مليوناً من الإيرادات الأخرى.