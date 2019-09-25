مشاريع رواد الأعمال ركيزة أساسية في اقتصاد عجمان

المصدر: عجمان – البيان

أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان أن مشاريع شباب ورواد الأعمال باتت تمثل ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارة وتعكس الوعي في تنفيذ مشاريع ناجحة في مختلف القطاعات.

كما أكد مجلس الإدارة حرص غرفة عجمان على تنويع خدماتها واستحداث مشاريع جديدة ضمن خططها المستقبلية تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ،وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في تحقيق رؤية إمارة عجمان 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان الثالث للعام 2019 الذي عقد في كافيه «واكب» برئاسة عبدالله المويجعي بحضور حمد بن راشد النعيمي وسالم بن أحمد النعيمي نائبي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير سير العمل على مشروع مركز رواد ورائدات الأعمال ودوره في توفير بيئة جاذبة وداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توافر عدد من المحلات التي تساهم في نمو واستدامة تلك المشاريع وإيجاد منصة عرض تنافسية تواكب تطلعات أصحاب المشاريع.

وتم الاطلاع على أهم المشاريع والمعارض التي تنفذها وتشارك فيها غرفة عجمان خلال الفترة القادمة كما تم تأكيد أهمية زيادة الجهود للمشاركات الخارجية بهدف جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة.

واستعرض الاجتماع محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2019 واعتماده و محضر اجتماع لجنة الموارد البشرية الثالث للعام الجاري واعتماده كما تم تناول المركز المالي للغرفة من بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس 2019.