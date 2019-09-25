الإمارات تفوز باستضافة اجتماعات «آيزو» 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت الإمارات، باستضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية واللجان الفنية للمنظمة الدولية للتقييس ISO، في أبوظبي، خلال الفترة من 20-24 سبتمبر 2020، وهو الحدث العالمي الكبير الذي يتوقع أن يحضره ما يناهز 700 مسؤول رفيع وخبير دولي، وستنظم الاستضافة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».

وقال عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن الاستضافة الإماراتية تأتي للمرة الثانية، حيث استضافت الدولة الفعالية في العام 2008، ما يعكس بوضوح قدرة الدولة وسمعتها الطيبة عالمياً، والعلاقات الإماراتية المميزة مع المجتمع الدولي، وما تتمتع به الدولة من بنية تحتية قوية ومتكاملة تجعل من بلادنا في موضع تقدير وقبول دولي مستمر، لا سيما وأن الاستضافة تعكس التزام الإمارات ودعمها للمنظمات الدولية، إضافة إلى ثقة المنظمة وجميع أعضائها بالإمكانيات والتجهيزات والبنية التحية المتطورة في شتى المجالات بدولة الإمارات.

وأكد أن من شأن وجود هذا العدد الكبير من خبراء التقييس حول العالم، أن يسهم في رفع القدرات الوطنية في مجال التقييس من خلال زيادة التبادل المعرفي والخبرات بين الجهات الحكومية واللجان الاستشارية الدولية وهيئات التقييس الدولية، كما سيسهم في إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات.