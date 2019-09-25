جهود جمارك دبي تكرّم 27 شركة لتعزيز التعاون مع المتعاملين

المصدر: دبي ـ البيان

نظّمت جمارك دبي حفلها الشهري السادس لتكريم 27 شركة من عملائها، لتعزيز تواصلها الدائم مع المتعاملين لإسعادهم وإشراكهم في جهودها الدائمة لتطوير الأداء الجمركي.

حيث حضر الحفل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي وعبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وعدد من مديري الإدارات في الدائرة. وتم تكريم 27 شركة من عملاء جمارك دبي، حيث قام أحمد محبوب مصبح بتسليم الدروع التذكارية لممثلي هذه الشركات وتم التقاط صورة جماعية للمكرمين.

وتم عرض فيلم حول جهود جمارك دبي لتعزيز سعادة العملاء عبر تقديم أفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات الجمركية الذكية لهم من خلال التطوير المستمر لعملياتها وإجراءاتها باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات.

ورحب أحمد محبوب مصبح بالحضور مؤكداً أن «جمارك دبي تحرص على تعزيز التعاون مع المتعاملين، بعد أن وصلنا إلى قمة استثنائية بين كافة دوائر حكومة دبي في سعادة العملاء بنسبة 97.49% وفقاً لتصنيف مؤشر حكومة دبي الذكية للعام 2018، ونعمل على تعزيز مشاركة العملاء الفاعلة بمسيرة التطوير الشاملة لإمارة دبي ولدولة الإمارات عموماً من خلال تقديم الأفكار الجديدة لتعزيز مستوى الإبداع والابتكار في إطلاق المشاريع الجديدة لزيادة مستويات النمو الاقتصادي في الدولة».