«إيرباص» تفتتح أول مركز إقليمي لخدمات إلكترونيات المقصورة في «دافزا»

المصدر: دبي- البيان

افتتحت شركة إيرباص في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، أمس، أول مركز متخصص بتقديم خدمات إلكترونيات المقصورة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سيوفر خدماته لشركات الطيران المحلية والإقليمية، إضافة إلى عملاء الشركة في الهند وتركيا، حيث يعتبر هذا الافتتاح إضافة مهمة لمسيرة نمو الشركة واستثماراتها على مستوى المنطقة.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح رسمي أقيم في المركز الجديد، بحضور ميكائيل هواري رئيس شركة إيرباص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، إلى جانب عدد كبير من كبار الشخصيات في قطاع الطيران، ومديري الإدارات والموظفين لدى الجانبين.

وسيقدم المركز خدمات الصيانة وقطع الغيار لمكونات وأنظمة المقصورة، إلى جانب الخدمات الفنية في الموقع مثل أنظمة التدريب، بما يُسهم في توفير أعلى مستويات المرونة وضمان سهولة الوصول لقطع الغيار الخاصة بالطائرات لعملاء الشركة على مستوى المنطقة.

وأكد الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، أن المنطقة الحرة تلتزم بدعم الشركات متعددة الجنسيات لتوسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يُسهم بتوفير خدماتها بشكل أفضل، مشيراً إلى أن الشراكة طويلة الأمد مع شركة إيرباص تؤكد على جهود المنطقة الحرة الرامية لتوفير البيئة المثالية، والتي تلعب دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة دبي.

وقال ميكائيل هواري رئيس شركة إيرباص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نلتزم من خلال افتتاح أول مركز خدمات إلكترونيات المقصورة لعملائنا في المنطقة بدعم وتحقيق النمو المستدام لقطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمساهمة في دفع عجلة النمو وتعزيز الاقتصادات المحلية، حيث يؤكد هذا الحدث على التزامنا الطويل الأمد تجاه المنطقة بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص».