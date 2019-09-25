300 مشارك في معرضي «النوافذ والأبواب» و«الخليج للزجاج»

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد المشاركون في معرض النوافذ والأبواب والواجهات ومعرض الخليج للزجاج، أن الاستدامة وتعزيز كفاءة الطاقة باتا التوجه الرئيسي للقطاع، وأشاروا إلى أن التقنيات الحديثة باتت تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح قطاع واجهات المباني من ناحية التصاميم والعمليات الإنشائية والهندسية أيضاً.

وكان المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، قد افتتح أمس بحضور هلال المري المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، كلاً من معرض عالم النوافذ والأبواب والواجهات ومعرض الخليج للزجاج، ويستمر المعرضان في مركز دبي التجاري العالمي لغاية 26 سبتمبر بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعالمية.

أعرب ديفيد دانيلز، مدير التصميم المعماري في شركة إس إس إتش، أن آفاق القطاع في المنطقة إيجابية للغاية، مشيراً ضمن تقرير نشرته الشركة المنظمة للمعرضين، إلى أن واجهات المباني لم تعد عاملاً جمالياً وتصميمياً فحسب، بل باتت مكوناً بيئياً تفاعلياً مرتبطاً باستخدامات كل مبنى ومتطلبات السكان أو المستأجرين وأنشطتهم اليومية بما يشمل المناطق الداخلية والخارجية على حد سواء.

ومن جانبه أشار عمار علول، مدير عام شركة شوكو الشرق الأوسط المتخصصة في منتجات وتجهيزات النوافذ وأنظمة الواجهات والأبواب، إلى أن الاستدامة باتت العنوان الأبرز للقطاع في المرحلة المقبلة، حيث تحولت من مجرد شعار إلى واقع، لافتاً إلى أنه وبحلول 2025، ستكون مقاييس البيوت البيئية الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة والإنشاءات الصديقة للبيئة هي المعايير المعتمدة بشكل عام في القطاع. وأكد تزايد الاهتمام بخفض هدر الطاقة في القطاع.