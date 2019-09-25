مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يبحث التعاون مع إندونيسيا

المصدر: دبي- البيان

اطلع وفد من إندونيسيا يمثل المصرف المركزي ومركز نمط الحياة والحلال الإسلامي الإندونيسي، وممثلين من قطاعات الاقتصاد الإسلامي والحلال في إندونيسيا على بيئة العمل في مركز دبي لتطوير الاقتصادي الإسلامي، كما بحث آفاق التعاون لتطوير القطاع ومناقشة التحديات والفرص المتاحة.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد إلى مقر المركز في دبي، حيث التقى عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بحضور سعيد بن خرباش المري نائب المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتخطيط وفريق عمل المركز.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك فيما يخص سبل التعاون لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وذلك باعتبار إندونيسيا واحدة من أهم الأسواق الرئيسية للاقتصاد الإسلامي ومنتجات الحلال بمختلف أنواعها.

وأكد عبدالله محمد العور، أن هذا اللقاء يأتي ضمن مساعي مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية على النطاق العالمي.

وقال، إن إندونيسيا تعد واحدة من أكبر أسواق الاقتصاد الإسلامي بمختلف قطاعاته ومنتجاته، كما أن الوفد الذي ضم مسؤولين من المصرف المركزي الإندونيسي ومركز نمط الحياة والحلال الإسلامي الإندونيسي يعد شريكاً مثالياً للعمل معه لتذليل التحديات.