«نوفوس أفياشن» تبيع أصولاً بـ 800 مليون دولار

المصدر: دبي-رويترز

قال منير كزبري العضو المنتدب لنوفوس أفياشن ومقرها دبي إن الشركة تبيع أصول طائرات بقيمة 800 مليون دولار هذا العام وإن المبلغ سيستخدم في تمويل توسيع محفظتها وتوزيع عائد على المستثمرين. وأضاف أن الشركة باعت بالفعل معظم الأصول من محفظتها الخاصة والطائرات التي تديرها والتي شاركت في الاستثمار بها.

والطائرات من طرازات عريضة وضيقة البدن لإيرباص وبوينج.وتملك نوفوس محفظة من نحو 50 طائرة ممولة ومستأجرة. وتعد طيران الإمارات من بين عملاء الشركة، وتخطط الشركة لزيادة محفظتها إلى 100 طائرة بقيمة ثمانية مليارات دولار بحلول 2021 .