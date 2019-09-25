الإمارات تستقطب نصف استثمارات أمريكا الإقليمية

المصدر: دبي-وائل الخطيب

استقطبت الإمارات 51 ٪ من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت قطاعات الصناعة الرئيسية للاستثمار خلال فترة المراجعة الممتدة من يناير 2016 إلى ديسمبر 2018، هي خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات مستحوذة على ربع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخدمات الأعمال بنسبة 15٪، والاتصالات بنسبة 10٪ من إجمالي الاستثمارات الأمريكية الواردة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن (اف دي آي ماركتس)، واصل الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط نموه في الفترة ما بين يناير 2016 إلى ديسمبر 2018. فقد اجتذبت منطقة الشرق الأوسط 122 استثمارًا من 103 شركات مقرها الولايات المتحدة في عام 2016. خلقت 8150 وظيفة بمجموع نفقات رأسمالية بلغت 6.12 مليارات دولار.