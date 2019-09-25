المصدر: دبي - عمرو عادل

في الوقت الذي تغلق فيه بعض شركات القطاع الخاص المحلي أبوابها أمام توظيف المواطنين، تستعين شركات عالمية بالكوادر والخبرات الوطنية لإدارة أعمالها وتنميتها، كان آخرها قيام بنك «روتشيلد وشركاه» بتعيين سعيد العور رئيساً مشاركاً لمنطقة الشرق الأوسط ومدير مكتب الإمارات، ليصبح بذلك أول إماراتي يترأس أحد أكبر البنوك الاستثمارية في المنطقة.

وتستهدف المؤسسة المصرفية العالمية التي يصل تاريخها لأكثر من 200 عام والمختصة بتوفير خدمات الاستشارات المالية والاستراتيجية للحكومات والمؤسسات ومقرها الرئيس فرنسا، ولديها فروع ومكاتب في أكثر من 35 دولة حول العالم من بينها الإمارات، من تعيين العور، الفوز بمزيد من الأعمال في مجال إعادة الهيكلة والاستشارات في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المقرر أن يقود العور فريقاً يضم أكثر من عشرة مصرفيين إلى جانب إدواردو فاساتي الذي انتقل مؤخراً إلى لندن للتركيز على صفقات الطاقة على مستوى العالم.

وكذلك عمله في مكتب الشرق الأوسط في دبي. وعمل العور مع روتشيلد خمس سنوات بعد عمله في إحدى كبرى شركات المحاماة العالمية المتخصصة في مجال التجارة والاستثمار والتمويل، وهي «لينكليترز» البريطانية ومقرها الرئيس في لندن. كما عينت «روتشيلد» مواطنة إماراتية ضمن فريق العمل هذا العام في إطار حرصها على توظيف الكوادر الوطنية.

وتعتبر الإمارات نموذجاً وقدوة للآخرين في سياساتها لتأهيل الكوادر الوطنية المبدعة، فيما يأتي التوطين ضمن أولويات المؤسسات المالية، باعتباره ركيزة أساسية في أهداف رؤية الإمارات 2021، لبناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار، أثبت المواطنون جدارة وكفاءة واضحة في القطاع المالي مع توافر بيئة عمل داعمة وتفاعلية أكثر قدرة على جذب المواهب والخبرات الوطنية.

نجوم وطنية تلمع في شركات عالمية