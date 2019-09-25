مطاردبي الأكثر اتصالاً بالعالم في المنطقة

المصدر: دبي-وائل الخطيب

صنفت شركة «أو إيه جي» البريطانية، مطار دبي الدولي في صدارة قائمتها لأكثر المطارات اتصالاً بالعالم 2019، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برصيد 168 نقطة في المؤشر.

بينما هيمنت طيران الإمارات على 49 % من رحلات المطار. وعلى المستوى العالمي حل مطار دبي في المركز 24 في قائمة «أكثر المطارات اتصالاً» متفوقاً على مطار شنغهاي بودونغ، ومطار سيدني، ومطار مدريد، ومطار سان فرانسيسكو. أما المطارات الخمسة الأولى في قائمة المطارات الأكثر اتصالاً في العالم فكانت على التوالي:

هيثرو في المملكة المتحدة، وفرانكفورت في ألمانيا، وأوهارا الدولي في الولايات المتحدة، وأمستردام شيبول، وميونيخ.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حل مطار جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا في المركز 2، ومطار الرياض 4 ومطار اديس أبابا 5، ومطار جدة 6 وأبوظبي الدولي 7 والقاهرة الدولي 8 ومسقط 9 والكويت 10. وأوضحت الشركة:«يعد توفير تدابير لإتاحة المقارنة بين المطارات الدولية الرئيسية هو الأساس.

حيث يقيس مؤشر وجهات الاتصال الدولية فعالية المراكز الدولية الرائدة في العالم كنقاط اتصال، عالميًا وإقليميًا، ويوفر منصة للمقارنة بين هذه المطارات الدولية».