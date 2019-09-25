موانئ دبي العالمية تصدر صكوكاً وسندات بمليار دولار

المصدر: دبي- سيد صالح

أصدرت شركة موانئ دبي العالمية صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، يستحق سدادها بعد 30 عاماً، ويبلغ سعر الفائدة عليها 3.75%، وفقاً لما نشرته «بلومبيرغ» أمس.

وأفادت بأن شركة موانئ دبي العالمية أصدرت أيضاً سندات بقيمة 500 مليون دولار، ويُستَحَق سدادها بعد 10 أعوام، ويبلغ سعر الفائدة عليها 4.70%.

كما أعلنت الشركة عن إعادة شراء سندات قابلة للتحويل تبلغ قيمتها 589 مليون دولار، ويعد المبلغ المذكور حصيلة عروض بيع السندات القابلة للتحويل التابعة للشركة، التي تلقتها من حامليها. ووفقاً للإفصاح الذي نشرته الشركة عبر موقع «ناسداك دبي»، تبلغ القيمة الإجمالية لهذه السندات مليار دولار، وتبلغ نسبة العائد عليها 1.75%، ويحل أجل سدادها في عام 2024.

وكانت الشركة وجهت الدعوة لحاملي هذه السندات الراغبين ببيعها للتقدم بعروض للبيع حتى تاريخ الـ 20 من سبتمبر 2019، ثم مدت التاريخ لاحقاً حتى الــــ 23 من سبتمبر 2019.وتوقعت الشركة أن يكون الأول من أكتوبر 2019، هو تاريخ تسوية السندات التي تقدم حاملوها بعروض لبيعها.

وأفادت بأن سعر إعادة شراء السندات سيبلغ 199.7 دولاراً لكل 200 ألف دولار، وأضافت أنها ستسدد الفوائد المتراكمة على هذه السندات، وأنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الفائدة 991.6 دولاراً لكل 200 ألف دولار.