«جيتكس شوبر» ينطلق بـ35 ألف منتج لـ120 علامة تجارية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

افتتح ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، أمس، رسميّاً دورة هذا العام من «جيتكس شوبر» في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 35 ألف منتج لـ 120 علامة تجارية، وقام بجولة رافقه فيها هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ونخبة من كبار الشخصيات .

وتقام فعاليات «جيتكس شوبر 2019» على أكثر من 15 ألف متر مربع ضمن قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، وتستمر يومياً حتى 28 سبتمبر من الساعة 11 صباحاً حتى 11 ليلاً.

وتوقع خبراء خلال المعرض أن تحقق مبيعات «جيتكس شوبر 2019»، الذي يضم نحو 35 ألف منتج من أكثر من 120 علامة تجارية من الإلكترونيات الاستهلاكية، نمواً أحادي الرقم بنهاية المعرض، بالمقارنة مع دورة العام الماضي، مع تركيز نحو نصف زوّار المعرض على اقتناء المنتجات الفاخرة من أجهزة التلفاز والهواتف الذكية، فيما ستقدم الشركات العارضة خصومات وعروضاً حصرية على مختلف المنتجات والإكسسوارات لتلبية طلبات المتسوقين.

صفقات

وقال عيسى المرزوقي مدير أول مبيعات في مركز دبي التجاري العالمي، إن العدد الكبير للصفقات والفعاليات والعروض الضخمة من الحواسيب والهواتف، والجوائز المتميزة التي تقدمها الشركات والموزعون وعددها 37، هو أهم ما يميز دورة هذا العام من «جيتكس شوبر 2019».

وأكد أفيناش شانبوج، مدير تنفيذي، مجموعة المعارض، في إدارة المعارض والفعاليات بمركز دبي التجاري العالمي في تصريحات صحفية على هامش المعرض، أن نسب التخفيضات تصل إلى نحو 40% على بعض المنتجات، في الوقت الذي يسعى العارضون إلى طرح تخفيضات بنسب أكبر حال زيادة المنافسة خلال أيام المعرض.

عروض

وقال بانكاج كومار، رئيس تجربة التسوق الشاملة في جمبو للإلكترونيات،: «أبرمنا خلال دورة العام الجاري شراكات مع عدد من المؤسسات الرائدة لطرح عروض تسوق رائعة، تتضمن تعاوناً يجمعنا مع بنك أبوظبي التجاري يستهدف منح المتسوقين لدى جمبو ممن يحملون بطاقات الائتمان الصادرة من البنك، خصومات تصل إلى 10% من قيمة مشترياتهم.

وتوقّع ماهر نحّال مدير المبيعات في أكسيوم تيليكوم، أن تحقق مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية نمواً أحادي الرقم بنهاية المعرض، بالمقارنة مع معرض العام الماضي، مع ترتقب ارتفاع وتيرة المبيعات، خصوصاً خلال اليومين الأخيرين للمعرض.