«اتصالات»: ملتزمون بحلول رقمية أكثر ذكاء

المصدر: دبي - وام

أكد حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في «مجموعة اتصالات»، أن نجاح اتصالات في أن تكون الرائدة في إطلاق أول شبكة جيل خامس 5G في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء نتيجة التزامها الدائم والمستمر وتركيزها على الأولويات الاستراتيجية الرئيسية التي استطاعت من خلالها تقديم حلول رقمية مبتكرة وأكثر ذكاء.

وبالشكل الذي أسهم في فتح الكثير من الفرص الواعدة أمامها للتواصل والتفاعل مع عملائها من شركات وأفراد بطرق جديدة ومتنوعة.

وقال، إن الانتشار الرقمي الذي تشهده صناعة الاتصالات أصبح يوجد اليوم وبقوة في نماذج منظومات العمل المختلفة.

وأكد في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر تيليكوم وورلد ميدل إيست وكاريرز ورلد ميدل إيست 2019 دور «اتصالات» في تزويد القطاعات الأخرى بحلول اتصال تمكنها من تعزيز نموها وتطورها في عالم الاقتصاد الرقمي.

وتقام فعاليات النسخة الـ 15 من مؤتمر تيليكوم وورلد ميدل إيست وكاريرز وورلد ميدل إيست 2019 في دبي 24 و25 الجاري، ويصنف الحدث على أنه واحد من أكبر المؤتمرات التي يشهدها قطاع الاتصالات العالمي، وأكثرها نفوذاً وتأثيراً في المنطقة، لاسيما أنه يركز على آخر التطورات التي تلعب دوراً رئيسياً في تحوّل صناعة الاتصالات وتقدّمها، مثل شبكة الجيل الخامس 5G والذكاء الاصطناعي AI والأتمتة. وتتناول فعاليات المؤتمر قضايا الاستراتيجية والشراكات التي يشهدها قطاع الاتصالات.