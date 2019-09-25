«دبي الذكية» نحو حكومة لا ورقية

المصدر: دبي - البيان

تشارك دبي الذكية في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا في نسخته الـ 39 والذي يعد أكبر معرض للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من 6 إلى 10 أكتوبر 2019 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتحت شعار «دبي، لاورقية»، تستعرض دبي الذكية من خلال مشاركتها في دورة هذا العام إنجازات ومستجدات استراتيجياتها وخططها، إلى جانب المبادرات التي تسهم في تسريع مسيرة الإمارة للتحول نحو حكومة بلا أوراق بالكامل، مما يجعل دبي رائدة في قطاع المدن الذكية على مستوى العالم.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «مع اقتراب استكمال 40 عاماً من النجاح، تصدّر أسبوع جيتكس للتقنية قائمة أهم الأحداث التقنية الدولية التي تقام سنوياً لقطاع التكنولوجيا. حيث يجمع خبراء وصناع قرار ورواد التكنولوجيا على مستوى العالم، ممن لديهم تأثير بارز في قطاع المدن الذكية».

وأضافت: «بصفته أكبر معرض تقني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، يعد أسبوع جيتكس للتكنولوجيا، الوجهة المفضلة لأكثر من 100,000 زائر من 140 دولة. كما يوفر فرصة كبيرة للحضور للتعرف إلى العديد من الشخصيات، واستكشاف أحدث ما يمكن أن يقدمه عالم التكنولوجيا من تقنيات، وإلقاء نظرة حقيقية على المستقبل».